Песков: Путин 26 мая может обсудить с Совбезом РФ атаку диверсантов на Белгородскую область

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, на регулярном совещании с постоянными членами Совбеза РФ может поднять тему атаки украинских диверсантов на Белгородскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Конечно, это (произошедшее в Белгородской области — прим. «ВМ») чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то его (вопрос об атаке диверсантов — прим. «ВМ») затронут, — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что в расписании Путина на 26 мая действительно запланировано совещание Совета безопасности России. На таких оперативных встречах, продолжил пресс-секретарь главы государства, «производится обмен мнениями по текущим вопросам», передает ТАСС.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

Дмитрий Песков заявил, что Кремль глубоко обеспокоен вторжением украинских диверсантов в Белгородскую область.