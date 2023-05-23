Песков: Вторжение украинских диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность

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Кремль глубоко обеспокоен вторжением украинских диверсантов в Белгородскую область. Предпринимаются все необходимые усилия, которые помогут предотвратить подобное в будущем. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что предотвращение подобных происшествий требует больших усилий.

— Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что специальная военная операция продолжается, чтобы не допускать подобных проникновений, приводит слова Пескова ТАСС.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о продолжающейся зачистке Белгородской области от украинской диверсионно-разведывательной группы. Он подчеркнул, что жителям Грайворонского округа пока не стоит возвращаться в свои дома по соображениям безопасности.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. С 09:00 украинская армия вела обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».