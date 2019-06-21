Роскомнадзор рассказал об аварии на мобильной сети в Подмосковье
Авария, произошедшая на сети подвижной радиотелефонной связи ПАО «Вымпелком» в нескольких городах Московской области, стала причиной введения в данных районах межсетевого роуминга для абонентов «Билайн». Об этом проинформировали в пресс-службе Роскомнадзора.
Уточняется, что авария произошла в 17:23 в пятницу, 21 июня. Она затрагивает города Ликино-Дулево, Орехово-Зуев, Ногинск и Павловский Посад.
— Для получения услуг связи абоненту ПАО «Вымпелком» необходимо произвести настройку своего мобильного телефона. Выбор сети осуществляется вручную. При возникновении вопросов необходимо обращаться в ПАО «Вымпелком», — указано в сообщении ведомства.
На время устранения неполадок услуги связи абонентам «Билайн» будут предоставляться другими операторами без взимания дополнительной платы.
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