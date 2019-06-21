«Коломенское» встречает ветеранов

22 июня, в значимый и печальный день для всех, кто свято относится в прошлому, в музее-заповеднике «Коломенское» будет организована встреча ветеранов. 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Участники мероприятия почтут память миллионов погибших, наследники победителей выразят признательность старшему поколению за их бесценный подвиг.

Ветеранов ждет экскурсия по уникальному музею-заповеднику под открытым небом «Коломенское». В годы войны над этим уникальным местом столицы нависла опасность уничтожения: оно, как и вся Москва, могло быть уничтожено, стерто с лица земли, и только героизм защитников города спас его. Забыть это невозможно. Благодаря героизму тех, кто не жалел жизни, защищая Родину, мы можем полюбоваться сегодня на этот дивный музей, лицезреть одну из самых красивых церквей в мире — храм Вознесения Господня, 25 лет назад вошедший в список памятников ЮНЕСКО.

Ветераны и работники тыла станут дорогими гостями и на международном музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» Фото: Официальный сайт фестиваля «Усадьба Jazz» (http://usadba-jazz.ru/)

Ветераны и работники тыла станут дорогими гостями и на международном музыкальном фестивале «Усадьба Jazz», который откроется в этот день в «Коломенском». Им подарят несколько песен и мелодий военных лет Вадим Эйленкриг и его оркестр Eilenkrig, а группа «Сплин» исполнит песню, посвященную блокаде Ленинграда. На фестивале при поддержке Госфильмофонда ветеранам покажут одну из самых пронзительных кинолент о Великой Отечественной войне — знаменитый фильм «Летят журавли», а артист Дмитрий Юртаев выступит с программой «Песни военных лет» в концертно-выставочном зале «Атриум».

И, конечно, в этот день в «Коломенском» будет объявлена минута молчания — миг абсолютной тишины, означающий: «Мы помним, мы благодарны...».

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