Сергей Пенкин будет судиться с авиакомпанией за причиненный ему ущерб
Сергей Пенкин подал заявление в суд на авиакомпанию за причиненный ему ущерб. В пятницу, 21 июня, певец собирался вылететь в Минеральные Воды из аэропорта Внуково. По словам артиста, рейс трижды задерживали без объяснения причин.
Когда была объявлена посадка, сотрудники авиакомпании артиста на борт не пустили, объяснив свое решение тем, что он был нетрезв. Однако Пенкин утверждает, что сам решил не дожидаться посадки, вследствие чего не вылетел.
— Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал, — цитирует певца Rambler News.
Теперь артист намерен судиться за причиненный ему финансовый ущерб. Пенкин собирался вылететь в Минводы на гастроли со своей вокальной школой.
— Никакой информации о том, что он был нетрезв. Есть камеры, там все видно. Это обман компании, — цитирует продюсера артиста Вадима Колчкова РЕН ТВ.
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