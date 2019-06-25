Пособия на детей в малоимущих семьях повысят до десяти тысяч рублей

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии заявил, что пособия на детей в малообеспеченных семьях будут повышены с 50 рублей до десяти тысяч.

Отмечается, что данные выплаты станут перечислять на одного ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Медведев подчеркнул, что законопроект о повышении критериев нуждаемости семей до двух минимальных прожиточных минимумов на человека уже подготовлен.

— Это делается для того, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, — передает слова главы правительства «Интерфакс».

Медведев добавил, что выплаты для неработающих родителей детей с инвалидностью увеличат почти в два раза. Эта мера начнет действовать с 1 июля 2019 года.

Напомним, что вопрос о пособиях на детей в малоимущих семьях обсуждался во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Дмитрий Медведев предложил выборочно увеличить пособие по уходу за детьми