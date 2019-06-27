Через все невзгоды: как жильцы крупного дома добились права принимать решения

Это история о героическом противостоянии жильцов одного из самых больших домов на юге столицы и управляющей компании, о «мертвых душах» на собрании собственников, о цифровых технологиях в жилищном управлении и пугале на крыше 38-этажной высотки. История если не победы, то большого успеха.

Битва за ключи

Многофункциональный комплекс «Авеню 77» — это более полутора тысяч квартир. Все корпуса стоят на одном стилобате, поэтому имеют единый адрес, фактически являясь одним домом. Возводился он в конце нулевых, многие москвичи приобретали квартиры еще на стадии строительства. Один из них — Сергей Сидоров — купил квартиру в 2008 году, а ключи пришел забирать, когда дом достроили — в 2011 году. Правда, ключи ему не отдали.

— Когда я пришел за ключами, в управляющей компании мне предложили подписать договор с тарифами в два раза выше обычных, — вспоминает Сергей. — Я не захотел, и мне отказались выдать ключи. Мне тогда было где жить, я судился порядка двух лет и по суду получил собственность и, соответственно, ключи от моей квартиры.

Тарифы росли с каждым годом. Кроме того, в доме есть собственная котельная, к контуру подводится только холодная вода, однако в платежках значится тариф, как если бы МОЭК поставлял в дом теплую воду. При всем при этом жители исправно платят и за обслуживание котельной, которая, по мнению управляющей компании, не работает.

Выглядело все так, будто жители и сами не против платить больше. Управляющая компания каждый раз предоставляла протокол собрания собственников. Нетрудно догадаться, что собрание липовое. Чтобы подстраховаться, управдом все-таки рассылал уведомление о его проведении, но жильцы получали письмо либо за несколько часов до назначенного времени, либо вообще на следующий день.

Бесчинства управляющей компании стали поводом для поиска прозрачного и действенного метода коммуникации между жильцами огромного жилого комплекса. Таким решением стал проект «Электронный дом» на платформе «Активного гражданина».

Справка

«Электронный дом» — это сервис в рамках портала «Активный гражданин», позволяющий жильцам (причем как собственникам, так и нанимателям по договору соцнайма) проводить опросы (к примеру, нужно ли устанавливать камеры видеонаблюдения в лифтах или юридически значимые — по установке шлагбаума), получать информацию об опросах и нововведениях, а также проводить собрания собственников жилья. На участие в проекте подали заявки около 2 тысяч домов, присоединились более 30 тысяч жителей, которые подали 3 тысячи заявок на опросы и голосования. За год проведено без малого 1,5 тысячи голосований, из них 48 по установке шлагбаума и 4 общих собрания собственников.

Проблемы большого дома

Чтобы провести собрание собственников в доме на полторы тысячи квартир, обеспечить информирование, разослать уведомления, в общей сложности потребуется 150 тысяч рублей. При этом все понимают, что очень сложно собрать больше половины жителей даже в обычной хрущевке, в гигантском жилом комплексе это практически нереально.

— Мы тщательно изучили 115 постановление правительства Москвы о реализации проекта «Электронный дом», — рассказывает член инициативной группы дома Николай Савин. — В нем говорится: чтобы перейти на электронное голосование, нужно сначала провести «бумажное» — очно-заочное.

К сожалению, система устроена таким образом, что для ухода от бюрократии нужно сначала нырнуть в нее с головой. На то, чтобы провести такое собрание, у инициативной группы ушло четыре месяца. Управдом со своей стороны не переставал вставлять палки в колеса, пытаясь сорвать собрание. Охранники просто-напросто запрещали раздавать на территории жилого комплекса информационные материалы.

Вопреки всему, собрание состоялось в феврале 2018 года.

— На собрание пригласили представителя Департамента информационных технологий, ответственного за проект, представителя Департамента городского имущества (ведомство тоже голосует, так как в его собственности находятся 500 машиномест). Кстати, департамент проголосовал за включение дома в проект, — продолжает рассказ Николай.

В голосовании приняли участие 986 человек — 58,6 процента собственников жилых и нежилых помещений. Более 90 процентов из них проголосовали за участие в проекте.

— Единственный способ обеспечения прозрачности и достоверности голосования — это государственные электронные площадки, — подчеркивает жительница дома Елена Лакодей. Она еще раз убедилась в этом, когда представители управляющей компании стали агитировать жильцов присоединиться к некоему коммерческому аналогу «Электронного дома», который, по ее предположению, находится в под контролем управдома.

21 июня жильцам пришло официальное подтверждение об участии в проекте, подписанное заместителем руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Артемом Костырко.

ЖК «Шапито 77»

О некоторых ситуациях, с которыми столкнулись жильцы «Авеню 77», хочется сказать: «Было бы смешно, если б не было так грустно». Яркий пример неадекватной реакции управляющей компании на, казалось бы, простую и обоснованную просьбу жильцов — проблема с крышей, на которой поверх мембраны насыпан мелкий гравий. Маленькие камешки птицы сбрасывали вниз на подоконники, в окна, на крыши автомобилей. Представители управляющей компании собрали с жильцов деньги, чтобы решить проблему. И решили: установили... пугала.

Не менее абсурдна ситуация с протоколами собрания собственников, которые активисты дома, как и положено законом, передали в управляющую компанию. Жильцы подстраховались — участникам собрания предлагали подписать документы в двух экземплярах, и это в итоге стало решающим фактором. Переданные в управляющую компанию протоколы канули в Лету. Когда в суде стали выяснять, куда они делись, представители управдома заявили, что курьера, который перевозил документы, ограбили. Средь бела дня «злоумышленник» вытащил толстенные кипы бумаг из курьерской машины и скрылся в неизвестном направлении.

Первые попытки провести собрание были еще более плачевными. Первым же препятствием стало информирование жильцов. Доходило до того, что Елену Лакодей, раздававшую извещения, чуть не забрали в отделение полиции — якобы наряд вызвал кто-то из жильцов. Правда, сотрудники правильно оценили ситуацию и решили не вмешиваться в дела дома.

Было решено разложить извещения по почтовым ящикам, но на следующий день они таинственным образом оттуда исчезли.

Как это работает

Теперь в руках жильцов «Авеню 77» сосредоточены реальные полномочия. Согласно документу № 115-ПП от 27.02.2018, на заочное собрание собственников на платформе «Активного гражданина» могут выноситься те же вопросы, что и на очное. Все они прописаны в Жилищном кодексе.

Николай отмечает, что это успех, но еще не победа. Еще до голосования он пробовал делать информационную рассылку через «Электронный дом», которую получили порядка сотни жильцов. Это говорит о том, что многие либо не пользуются «Активным гражданином», либо не прошли правильную регистрацию, не заполнили профиль согласно инструкции. Однако теперь у жильцов будет больше мотивации, поскольку ЖК «Авеню 77» уже включен в реестр, а кнопка «организовать собрание» стала активной.

Итак, на данный момент функционал «Электронного дома» ограничен тремя функциями: опрос, информирование и общее собрание собственников. Для того чтобы инициировать любое из этих мероприятий, житель должен зарегистрироваться на «Активном гражданине» и привязать к нему личный кабинет на mos.ru, в котором указаны ФИО пользователя, дата рождения и паспортные данные. В общих собраниях могут принимать участие только собственники квартир в доме. Запустить опрос или информационную рассылку могут также собственники нежилых помещений — например, предприниматели, или представители Фонда капитального ремонта.

Для проведения опроса или информирования нужно сначала составить заявку, указать в ней адрес дома, содержание опроса или информирования, варианты ответов. На обработку заявки Департаменту информационных технологий потребуется до пяти дней.

Собрание могут инициировать сами жильцы или управляющая компания. Собственники квартир получат оповещение через «Активный гражданин» по электронной почте и посредством СМС-сообщения. Голосование будет проходить в электронном виде на портале или в приложении. Решение заочного голосования также будет формироваться в виде протокола, оно появится в системе «Активный гражданин». При необходимости можно будет получить протокол в бумажном виде.

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