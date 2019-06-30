Бари Алибасов рассказал о состоянии здоровья Лидии Федосеевой-Шукшиной
Продюсер Бари Алибасов в телевизионном эфире рассказал, как чувствует себя его супруга, актриса Лидия Федосеева-Шукшина.
Как отметил Бари Каримович, супруга чувствует себя гораздо лучше, но ситуация, которая сложилась из-за его болезни, подкосила всех.
— Лида переживает, конечно, и по сей день она в госпитале, — рассказал Алибасов в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
Напомним, 4 июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб. Продюсера оперативно отправили в столичную клинику, где оказали первую помощь и погрузили в искусственную кому, чтобы организм быстрее восстановился. Бари Алибасов провел в реанимации токсикологии 13 дней.
22 июня супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Как рассказала ее дочь Ольга, у актрисы ночью случилось несколько приступов астмы.
Ранее Бари Алибасов ответил на слухи, не является ли отравление инсценировкой ради пиара.
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