Госдума рассмотрит законопроект о защите геномных данных россиян
Правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, направленный на защиту генетических данных граждан России.
Сегодня в российском законодательстве имеется пробел относительно защиты информации о человеке, полученной из его биологического материала, в котором содержится генетическая информация, позволяющая получить о нем дополнительные сведения, например, о состоянии его здоровья, образе жизни, особенностях поведения, переносимости аллергенов или лекарств и других индивидуальных особенностях.
Чтобы устранить этот пробел, законопроектом предлагается отнести сведения о генетических особенностях граждан к персональным данным, которые будут находиться под защитой, обеспечив таким образом защиту их конституционных прав.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что сведения о человеческом геноме окажутся в одном списке с фамилией, именем, отчеством и отпечатками пальцев, что позволит оградить россиян от свободного распространения информации, имеющей личный характер.
Текст законопроекта опубликован на официальном сайте российского правительства.
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