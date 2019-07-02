Автоэксперт рассказал, как должны наказать Пугачеву за езду по перрону

Алла Пугачева стала виновницей нового скандала. На днях появилось видео, как артистка едет на Maybach черного цвета по перрону Рижского вокзала прямиком к своему личному вагону.

В Сети такое поведение примадонны российской эстрады не одобрили: Пугачеву осудили не только обычные пользователи, но и ее коллеги по музыкальному цеху.

ИСТОРИЯ

Примечательно, что до появления автомобиля артистки на платформе вокзала была замечена «Газель», с которой выгружали личные вещи Пугачевой. А вот в Риге водитель встречал знаменитостей за пределами вокзала.

Как сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе РЖД, транспорт певицы двигался по технической платформе, а не по платформе № 1. Тем самым он не создал никаких помех для пассажиров.

— Однако подъезд к поездам разрешен исключительно для специальной техники, — уточнили в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

В свою очередь, в пресс-службе столичного управления ГИБДД отказались комментировать инцидент с Аллой Борисовной.

КОММЕНТАРИЙ

Как рассказал «Вечерней Москве» вице-президента общественной организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский, если бы на такой шаг пошел обычный гражданин, а не ВИП-персона, его бы сразу наказали представители транспортной полиции:

— По закону за подобный проступок могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на две тысячи рублей. Но речь идет о знаменитости. Она не могла самовольно заехать на территорию вокзала, поскольку объект огражден и охраняется.

По словам правозащитника, машины пропустили представители РЖД, самого вокзала и правоохранительных органов.

— О каких тогда штрафах здесь может идти речь? Получается, что перед законом все равны, а некоторые равнее, — заключил Леонид Ольшанский.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Персональный перрон Примадонны

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова

Вы про нее забыли? Так она напомнит! В Сети появилось видео роскошного автомобиля, на котором Алла Пугачева едет по перрону Рижского вокзала, чтобы пересесть в личный вагон поезда. Вообще-то ездить по перрону, пусть и грузовому, разрешается только в исключительных случаях. И РЖД уже ведут проверку. Начальнику Рижского вокзала придется объясняться. Но дело сделано: 70-летняя примадонна снова в новостном топе (далее...)