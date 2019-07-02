Алибасов о выходке Пугачевой: Мы в былые времена на тракторе выезжали на перрон

Выезд автомобиля Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала продолжают обсуждать не только обычные пользователи Сети, но и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Последние, кстати, разошлись во мнениях, можно ли примадонне российской эстрады так себя вести или стоило быть поскромнее. Например, певец Юрий Лоза заявил, что подобным образом себя ведут все олигархи и большие бандиты, а Владимир Винокур не увидел в таком поведении Пугачевой ничего вызывающего.

Корреспондент «Вечерней Москвы» дозвонился до российского продюсера и шоумена Бари Алибасова и узнал его мнение по поводу произошедшего. Тот сразу заявил, что не видит в этой истории ничего особенного.

— Ну выехала и выехала. Потом уехала. Мы в былые времена что только не вытворяли. Когда надо было быстро загрузить оборудование, на перрон на тракторе выезжали. Дал два рубля трактористу, он прицеп с аппаратурой подцепил да поехал прямо к вагону, — заявил Алибасов.

По его словам, жизнь раньше была более естественной.

— Это не желание старика пожаловаться сейчас. Я один из самых современных людей в Москве. Просто так было! — подчеркнул продюсер.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Персональный перрон Примадонны

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова:

Вы про нее забыли? Так она напомнит! В Сети появилось видео роскошного автомобиля, на котором Алла Пугачева едет по перрону Рижского вокзала, чтобы пересесть в личный вагон поезда. Вообще-то ездить по перрону, пусть и грузовому, разрешается только в исключительных случаях. И РЖД уже ведут проверку. Начальнику Рижского вокзала придется объясняться. Но дело сделано: 70-летняя примадонна снова в новостном топе (далее...)