Эксперт оценил шутку Зеленского на встрече в Канаде

Политолог Андрей Иванов считает, что Киеву приходится искать новые зацепки на международной арене, так как в настоящее время Украина вызывает мало интереса, передает ФАН.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля начал свое выступление на пресс-конференции в Канаде с небольшой шутки.

Президент Украины начал свою речь с пары фраз на английском, обратившись к премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

— Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском, — сказал Зеленский и продолжил выступление на родном языке.

Шутка президента Украины рассмешила присутствующих, передает издание «Невские новости».

Политолог Андрей Иванов отметил, что Зеленский — опытный шоумен и попытался разрядить обстановку на встрече, что ему удалось. Но пока мировые лидеры не понимают, какие серьезные вопросы можно обсудить с новым президентом Украины.

— Единственное, что могут предложить мировые лидеры Зеленскому, это начать скорейший диалог с Москвой, чтобы сами страны Запада могли вернуться к нормальным отношениям с Россией, — считает эксперт.

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