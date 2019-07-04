Роскомнадзор пошутил про причастность к сбоям в Facebook
Роскомнадзор объяснил сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. По данным ведомства, в Интернете активно распространились слухи по поводу его причастности к проблемам в работе соцсетей и мессенджеров.
— Неси еще патроны, Петька! — отшутились в Роскомнадзоре по поводу обвинений.
По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook - действия РКН.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 4 июля 2019 г.
Ну, что мы можем сказать на это?
"Неси ещё патроны, Петька!" pic.twitter.com/jQpLs2wULF
Соответствующий пост в Twitter проиллюстрирован кадром из фильма «Чапаев» 1934 года.
Напомним: пользователи Facebook и Instagram пожаловались на работу сетей в среду, 3 июля. Основной проблемой были неудачные загрузки файлов. В настоящий момент соцсети работают в обычном режиме.
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