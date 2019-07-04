«Танцующий» светофор установят на Цветном бульваре
• 12:13 • 4 июля 2019
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Светофор отвечает всем требованиям безопасности
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В столице на День московского транспорта, 13 июля, установят «танцующий» светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Светофор появится на Цветном бульваре рядом с Цирком Никулина. Фигура человека, которая отображается на красном сигнале светофоре, будет не стоять, а танцевать.
Недалеко от дорожного объекта установят небольшую кабину. Пешеходы смогут зайти в нее и начать двигаться во время красного сигнала светофора. Танец будет транслироваться в онлайн режиме.
В ведомстве отметили, что светофор отвечает всем требованиям безопасности.
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