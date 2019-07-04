Водителей призвали парковаться вдали от деревьев из-за сильного ветра в Москве
«Администратор московского парковочного пространства» в Twitter посоветовал водителям не парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов из-за сильного ветра.
По прогнозам синоптиков сегодня в Москве будет ветрено, порывы могут достигать 12-17 м/с. Будьте осторожны: паркуйте машины вдали от деревьев и широкоформатных рекламных конструкций. #АМПП #Московскийпаркинг— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 4 июля 2019 г.
По прогнозам синоптиков, 4 июля в столице ожидается усиление ветра до 12–17 метров в секунду. Ведомство призывает москвичей быть внимательными и острожными.
Также МЧС России по городу Москве предупредило жителей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях.
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