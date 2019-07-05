Универсальную электронную подпись могут ввести в России
В Госдуму внесен законопроект об универсальной электронной подписи. Инициаторами проекта стали члены Совета Федерации: Владимир Кравченко, Любовь Глебова и Михаил Пономарев.
— Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи» разработан в целях создания единого пространства доверия электронной подписи, — пояснили в пресс-службе Госдумы.
Стало известно, что, взаимодействуя с разными ведомствами, подпись хозяина будет автоматически фиксировать дату и время подписания документа.
Аккредитованные удостоверяющие центры предложили наделить полномочиями по хранению ключа электронной подписи. Помимо этого, рассматривается введение Административной и уголовной ответственности за компрометацию или незаконное использование подписей.
Создатели законопроекта считают, что такие изменения повысят качество работы удостоверяющих центров и уменьшат количество случаев мошенничества с использованием электронных подписей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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