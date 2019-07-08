Сергей Собянин: До 90 процентов москвичей должны жить в пешеходной доступности от метро
Мэр Москвы Сергей Собянин дал «Вечерней Москве» эксклюзивное интервью, в ходе которого рассказал о реализации планов по транспортной доступности.
— Мы поставили задачу: до 90 процентов москвичей должны жить в пешеходной доступности от станций метро. И эта задача уже на две трети решена, — подчеркнул Сергей Собянин.
Он уточнил, за последние годы построено 80 станций метро и МЦК, что является рекордным показателем, так как таких темпов не было никогда.
— В ближайшие пять лет продолжим огромную программу строительства подземки, включая сооружение Большой кольцевой линии — самого протяженного метрокольца в мире, — уточнил мэр Москвы.
Он добавил, что также начата реконструкция железнодорожных путей пригородного сообщения. Столь масштабный проект осуществляется совместно с РЖД и правительством России при поддержке Владимира Путина.
— На базе разрозненных радиусов, упирающихся в тупик на вокзалах, создаем сквозные Московские центральные диаметры — с кардинальным улучшением качества обслуживания пассажиров, — пояснил Сергей Собянин.
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