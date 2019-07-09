«Протест и недоумение»: Москалькова прокомментировала слова священника о женском уме
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала заявление протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о том, что женщины слабее мужчин умом. По мнению омбудсмена, данное высказывание вызывает протест и недоумение, особенно в условиях сегодняшнего времени, когда большое количество женщин ведут бизнес и занимаются интеллектуальной работой.
— Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание, — сказала Москалькова.
Также, по словам уполномоченного, более половины сотрудников в правоохранительной системе, в том числе в следственных органах, составляют женщины, пишет РИА Новости.
Ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, комментируя слова Дмитрия Смирнова, сказал, что невозможно выявить, умнее или глупее женщины, так как они отличаются от мужчин по многим параметрам.
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