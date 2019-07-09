Вика Цыганова: Я не поеду в Грузию, пока не будут принесены извинения

В Сети продолжают обсуждать скандал, связанный с грузинским телеведущим Георгием Габунией. Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» он начал эфир с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и граждан РФ.

Некоторые звезды российской эстрады заявили о том, что они не поедут с концертами в Грузию, до тех пор пока градус в отношениях между двумя странами не снизится. Как отметила российская певица и композитор Вика Цыганова, официальные лица Грузии ведут себя оскорбительно в адрес России.

— Я считаю, что представители Грузии, в том числе официальные лица этой страны, ведут себя демонстративно оскорбительно в адрес России. Это что-то из ряда вон выходящее! Скандал с нецензурным выступлением на грузинском телеканале — это пощечина, невообразимая выходка! Я не поеду в Грузию до тех пор, пока не будут принесены извинения в адрес нашего президента и нашего народа. Хамство должно быть наказано.

Ранее на этот счет высказался российский певец Лев Лещенко. Он заявил, что пока не планирует в ближайшее время ехать на гастроли в Грузию. По словам Лещенко, ему не нравятся русофобские настроения части общества и он не хочет терпеть оскорбления.

Напомним, ранее группа «Ласковый май» объявила о пожизненном отказе от гастролей в Грузии.

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