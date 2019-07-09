Максим Акимов: Электронные паспорта могут появиться в РФ с 2022 года
Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года. Тем не менее окончательный срок на данный момент не утвержден. Об этом рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.
— Мы будем двигаться очень аккуратно и ориентироваться прежде всего на желание людей, — подчеркнул он.
Модель будущего документа уже была согласована с силовыми ведомствами. В частности, это касается форм-фактора, дизайна и записей. Максим Акимов подчеркнул, что электронные паспорта будут представлены в виде пластика с чипом, на котором будет содержаться самая базовая информация. Кроме того, документ может быть связан с приложением на телефоне.
Вице-премьер добавил, что биометрические документы необязательны для электронного паспорта. Тем не менее они смогут быть добавлены в случае, если гражданин захочет их предоставить, передает радиостанция «Говорит Москва».
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