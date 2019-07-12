Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредили горожан о незаконности проведения митинга оппозиции 14 июля. Все дело в отсутствии согласования.

— В социальных сетях распространяется информация о проведении в воскресенье 14 июля группой кандидатов в депутаты Мосгордумы «встречи с избирателями в центре Москвы», — сообщил заместитель главы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Василий Олейник. — Анализ информации данного мероприятия показывает, что оно предполагает массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу проблем общественно-политического характера и подпадает под нормы Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования».

По словам Олейника, организаторы этого мероприятия должны были уведомить органы исполнительной власти о проведении митинга, согласовать место его проведения. Однако этого сделано не было. Таким образом, данное мероприятие может рассматриваться как попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями.

Согласно действующему федеральному закону о собраниях и митингах, уведомление о проведении публичного мероприятия подается в срок не более десяти и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия.

— В связи с изложенным обращаем внимание, что мероприятие 14 июля является незаконным. Соответственно, организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке, — сообщил Василий Олейник.

Представитель ведомства также обратил внимание, что уже есть согласованные заявки на проведение публичных мероприятий с аналогичными целями 20 и 21 июля.

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