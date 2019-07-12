Уронит ли Америка рубль

Санкционная повестка вновь вернулась в российско-американские отношения. Палата представителей приняла поправку к закону об ассигнованиях на оборону, согласно которой американским гражданам будут запрещены вложения в новые эмиссии российского суверенного долга. Какие могут быть последствия?

С одной стороны, в принятой поправке нет принципиально ничего нового: такой запрет уже обсуждался в ходе подготовки других санкционных законов. Однако до сих пор представителям администрации удавалось убеждать конгрессменов в том, что такой запрет ударит по самим же американским инвесторам.

С другой стороны, в настоящее время поправка имеет высокие шансы быть принятой. Хотя ей еще предстоит пройти Сенат и вместе с законопроектом в целом быть подписанной президентом (а у него есть масса возражений к «военному биллю»), в американском политическом истеблишменте существует практически консенсус по поводу того, что на Россию и дальше надо давить санкциями. В силу крайне низкого уровня нашей взаимной торговли и вообще экономических связей для Америки это в буквальном смысле США ничего не стоит. Это же не с Китаем «воевать», товарооборот с которым превышает 720 миллиардов долларов (с Россией — менее 25 миллиардов).

Российский фондовый рынок уже отреагировал на принятие поправки падением (правда, не катастрофическим), а рубль несколько снизился (примерно на 30 копеек) по отношению к доллару. Падение рынка и ослабление рубля было значительно меньшим, чем в прошлые разы, когда принимались очередные санкции. Значит ли это, что мы привыкли к ним и они уже «приелись»?

Судя по всему, финансовый рынок, а также Господин Рубль пока не очень напуганы перспективами введения санкций против суверенного долга, которые еще пару лет назад казались полной катастрофой. Во-первых, они еще не приняты. Во-вторых, традиционно конкретное воплощение в жизнь санкций будет зависеть от исполнительной власти. А Белый дом сейчас практически заморозил введение новых ограничительных мер, даже тех, которые были уже анонсированы.

Так, до сих пор не введен в действие второй пакет так называемых химических санкций (увязанных с отравлением Скрипалей в британском Солсбери). Первый пакет был введен еще почти год назад, он предусматривает ограничение на поставки в Россию продукции двойного назначения. Второй мог быть введен в силу спустя 90 дней после первого, однако этого не произошло. Поскольку конкретное решение зависит от администрации, а она этого не сделала.

В-третьих, введение санкций против суверенного долга, скорее всего, будет увязано с новыми фактами вмешательства России в американские выборы, а не в качестве мести за старые, якобы доказанные попытки. При этом администрация может заявить, что никакого вмешательства не было.

Судя по всему, финансовый рынок, а также Господин Рубль пока не очень напуганы перспективами введения санкций против суверенного долга Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Правда, затем Конгресс может поставить это утверждение под сомнение. Но все же при наличии большинства у «президентской партии» хотя бы в одной из палат (а сейчас у республиканцев большинство в Сенате, а у демократов — в Палате представителей) вряд ли стоит ожидать по этому поводу жесткого противостояния законодательной и исполнительной властей. Все же по традиции сфера внешней политики отдается законодателями на усмотрение Белого дома, и вмешательство в его прерогативы по этой части считается «неприличным», а некоторыми так и неконституционным.

В самом худшем случае, конечно, по рублю может быть нанесен серьезный удар. Однако даже самые большие пессимисты сейчас не предрекают ему падения ниже 70 за доллар. Доля нерезидентов среди держателей суверенного долга России (ОФЗ) в последнее время несколько выросла (на фоне ослабления санкционных угроз): в мае с 27,8 до 29,4 процента. В июне она еще увеличилась и достигла 30 процентов.

Иностранцев привлекает высокая доходность российских активов. На фоне того, что сейчас практически все мировые центробанки готовятся снижать учетную ставку, ЦБ России удерживает российскую ключевую ставку на уровне 7,75 процента годовых, а вложения в российские ОФЗ дают еще более высокую годовую доходность. Ранее, когда заходили разговоры о санкциях против долга, ЦБ замечал, что выход американских и вообще всех западных инвесторов может быть компенсирован отечественными кредиторами.

Впрочем, если американские законодатели войдут опять в «санкционный раж» и начнут штамповать другие законы о всевозможных эмбарго, особенно против российской нефтегазовой отрасли, то последствия для российской экономики могут быть куда серьезнее. Однако для этого должно произойти еще что-то существенное в российско-американских отношениях, что испортило бы их еще больше. Хотя порой кажется, что дальше портиться им уже некуда.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»