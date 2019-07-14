Около 200 тысяч человек посетили мероприятия на День московского транспорта
• 15:50 • 14 июля 2019
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Главным событием торжества стал парад трамваев
Фото: Николай Каиров, «Вечерняя Москва»
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил, что праздничные мероприятия в субботу, 13 июля, посвященные Дню московского транспорта, собрали около 200 тысяч москвичей и гостей столицы.
Уточняется, что в этом году Москва отмечает этот праздник в третий раз. Главным событием торжества стал парад трамваев, собравший более 100 тысяч зрителей.
Заключительным мероприятием праздника стал ночной велофестиваль, сообщает РИА Новости.
Напоминаем, что на велофестивале был установлен новый мировой рекорд. 2 тысячи 620 человек сформировали фигуру в форме велосипеда, которая стала самой большой в мире.
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