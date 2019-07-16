Станция скорой помощи имени Пучкова проведет день открытых дверей

В субботу, 20 июля, на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова состоится день открытых дверей. Он пройдет в рамках проекта «Входите, открыто!» и будет приурочен к празднованию 100-летия службы.

Для гостей приготовлена насыщенная программа. Всех желающих научат оказывать первую медицинскую помощь, расскажут о правилах поведения в экстренных ситуациях.

— На первом этапе участники примут вызов от пациента. Они узнают, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить и какой совет дать в экстренной ситуации. Затем гостям предстоит проверить оборудование неотложки, а после — выехать на инициируемое место происшествия, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также посетители смогут пообщаться с врачами. Медики расскажут о тонкостях своей работы и спасении человеческих жизней.

В программе и проведение квеста на медицинскую тематику. Кроме того, гостям представят форму скорой помощи 1914 года и то, как были оснащены ретроавтомобили РАФ 1969 и 1985 года выпуска.

Участие в дне открытых дверей является бесплатным. Требуется предварительная регистрация по почте: pressa@mos03.ru. В письме нужно указать имя, фамилию, отчество и контактные данные. Регистрация открыта до 19 июля.

Читайте также: Врачи Москвы разработали эффективный метод лечения тяжелых инфекций