Столичные рестораторы заявили о повышенном спросе на грузинскую кухню

«Грузинский набор» в российских ресторанах подорожал на 6,5 процента. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные специалистами компании-оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Уточняется, что бокал грузинского вина стал дороже на 2 процента, порция хинкали — на 8 процентов, хачапури — на 20 процентов. Кроме того, специалисты отмечают падение спроса на блюда грузинской кухни.

«Вечерняя Москва» узнала у столичных рестораторов, действительно ли они подняли цены на так называемый «грузинский набор», и как сейчас обстоят дела со спросом на вина из Грузии, хачапури и хинкали.

В грузинском ресторане «Мацони» на Новокузнецкой улице рост цен на грузинские блюда и вина не подтвердили.

— Это какой-то абсурд, — прокомментировал корреспонденту «Вечерней Москвы» администратор заведения. — Зачем повышать цены, если все хорошо и сейчас? Никакие политические дела нас совершенно не касаются. На ресторанном бизнесе они не должны отражаться. Сами понимаете, если люди хорошо относятся к грузинской культуре, любят грузинскую кухню, то никакие конфликты государств не изменят их мнения. Люди ни в коем случае не перестали ходить в наши рестораны. И атмосфера у нас самая доброжелательная. Да, и спрос на блюда никак не изменился.

В ресторане с грузинской кухней «Натахтари» в Большом Черкасском переулке также отрицают рост цен и падение спроса.

— Цены на грузинские блюда и вина остались такими же, как и год назад, — сообщил управляющий рестораном. — В прошлом году мы немного подняли их — всего на 10 рублей, но с тех пор необходимости в переоценке не возникало. А что касается спроса, то он, наоборот, вырос. Видимо, последние события напомнили снова москвичам о Грузии, и они стали активнее посещать грузинские заведения.

И в ресторане «Грузинские каникулы» на Кузнецком мосту удивились приведенной статистке.

— Цены не выросли, спрос не упал. Все осталось, как и прежде. А с чего вообще должны были произойти какие-то изменения? Все эти события на нас никак не отражаются, — заверил администратор.

Напомним, ранее Госдума рекомендовала правительству ввести запрет на поставки вина и воды из Грузии. Президент России Владимир Путин не поддержал эту идею.

С 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву. Президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке с 8 июля авиасообщения с Грузией.

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