В аэропорт по желтой ветке. Солнцевско-Калининскую линию продлят до Внукова

По последним данным, завершить строительство и ввести их в эксплуатацию будет возможно к началу 2022 года.

Так, горожане смогут быстрее и удобнее добраться до своих домов в Новой Москве, а туристам будет намного проще добраться из аэропорта до самого центра столицы.

— «Внуково» — это не только аэропорт, но в том числе и населенный пункт. Станция, которую планируют построить, создаст улучшенное транспортное соединение для жителей всех близлежащих поселков, — поделился руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. — Сейчас идет проектирование участка желтой ветки метро. Думаю, что строительство станций не займет много времени.

Изначально строительство линии планировалось только до Солнцева. Однако, учитывая развитие новых территорий, в 2013 году было решено продлить ее до станции «Рассказовка». Работа по прокладке «Пыхтина» и «Внукова» должна начаться в 2020 году. На протяжении всего года будут проводить активное строительство станций. Общая протяженность участка от «Рассказовки» до «Внуково» составит 5,2 километра. Ожидается, что ежедневный пассажиропоток станций составит от 80 до 100 тысяч человек в сутки. В изначальном проекте строительство станций планировали завершить только к 2023 году.

Выходы станции «Пыхтино» расположатся неподалеку от деревни в поселении Внуковское, у Боровского шоссе. Выходы «Внуково» планируется интегрировать в систему аэропорта. Солнцевская линия метро станет одной самых длинных в столичной подземке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил важность данного участка.

— Обычно метро до аэропортов не прокладывают. Но для Внукова было сделано исключение. Это не только аэропорт, но и большой населенный район. Трасса была согласована с местными жителями, а также администрацией Внукова, чтобы всем было максимально удобно, — отметил мэр.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В июне пассажиры метро и МЦК оставили на станциях и в вагонах поездов более 840 различных предметов. Среди самых необычных находок — дипломная работа, слепки зубов, губная гармошка, рупор и гитара.

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