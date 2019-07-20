Связь с россиянами на задержанном Ираном танкере отсутствует
Российская дипмиссия в Тегеране сообщила, что сотрудникам посольства пока не удалось установить связь с россиянами, находящимися на борту британского танкера, задержанного Ираном в Ормузском проливе в пятницу, 19 июля.
Согласно имеющейся информации, на борту находятся три россиянина — два вторых механика и один электромеханик. В настоящее время все члены экипажа остаются на борту в ожидании завершения соответствующих процедур.
— Связи у посольства с нашими гражданами пока нет, но мы находимся с иранской стороной в контакте по этому вопросу, — цитирует сообщение посольства РБК.
Напоминаем, что британский танкер был захвачен иранскими властями 19 июля в Ормузском проливе. Позднее стало известно, что на борту судна находятся граждане России.
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