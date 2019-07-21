Воскресенье станет последним дождливым днем в Москве
• 05:53 • 21 июля 2019
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Ожидается кратковременный дождь и облачная погода с прояснениями
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Циклон и атмосферные фронты покидают территорию столичного региона — воскресенье, 21 июля, по обещанию синоптиков, станет последним дождливым днем.
Температура воздуха поднимется до 23-24 градусов, погода в целом облачная с прояснениями.
Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 749 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшее время погода сжалится и мы, наконец-то, вступим в полноправный период «макушки лета».
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