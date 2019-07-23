Россияне рассказали о своем отношении к татуировкам
Опрос ВЦИОМ выявил, что более половины опрошенных россиян (58 процентов) нейтрально относятся к тем, кто имеет татуировки, 15 процентов респондентов понимают и поддерживают любителей татуировок, 27 процентов не поддерживают таких людей или осуждают их.
Также выяснилось, что у большинства граждан России (88 процентов) никогда не было татуировок и они не планируют делать их себе, у 11 процентов татуировки есть сейчас, а 1 процент опрошенных граждан избавились от них, передает РИА Новости.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 9 июля 2019 года. В опросе принимали участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Методом опроса стало телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
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