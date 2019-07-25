Норвежские рыбаки объявили о нашествии «русских лососей»
Нашествие «русских лососей» угрожает многим видам рыб, обитающим на территории Норвегии. Об этом рассказали местные ученые и рыбаки.
Как сообщается, в середине прошлого века Советский Союз занимался разведением горбуши в водоемах Кольского полуострова. Это делалось с целью создания в будущем необходимого ресурса.
Со временем, как передают норвежские жители и ученые, этой рыбы стало слишком много. Они уже назвали эту ситуацию «нашествием» и делают все возможное для противостояния.
Житель Киркенеса Эйстейн Хансен заявил, что в один день он может поймать до 20 «русских лососей». По информации, обнародованной РИА Новости, Ассоциация охотников и рыболовов Сер-Варангера установила ловушку на лосося. В организации призвали власти Норвегии вмешаться в сложившуюся ситуацию.
Читайте также: Онкологи связали употребление рыбы с сокращением риска развития рака