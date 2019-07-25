Как русский шоу-бизнес отреагировал на заявление Бузовой об уходе со сцены

Ольга Бузова в Instagram рассказала о том, что 14 ноября пройдет ее заключительный концерт. Она поблагодарила поклонников за поддержку. «Вечерняя Москва» узнала у представителей российского шоу-бизнеса, что потеряет российская эстрада с уходом певицы со сцены и является ли ее заявление PR-ходом.

Композитор и певец Юрий Лоза заявил, что ему такие исполнители, как Бузова, неинтересны.

— Ничего не знаю о ее карьере. Видел только, как в одной юмористкой передаче у нее отобрали микрофон, а голос остался. Мне неинтересны люди, которые на сцене не издают ни звука, — заявил корреспонденту «Вечерней Москвы» Юрий Лоза.

Музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что «мир музыки ничего не потеряет» от ухода исполнительницы. Ольга Бузова является искусственно созданным проектом, в создание которого вложено много средств.

— Такие проекты долго не живут. Как быстро загораются, так же стремительно и потухают. Ольга, безусловно, яркая и харизматичная девушка, но музыкальная карьера — это все-таки комплекс слагаемых. И здесь одной харизмы недостаточно, — рассказал Бабичев.

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин обратил внимание на то, что многие артисты заявляли о завершении карьеры, но продолжали выступать.

— Если поклонники волнуются и пишут комментарии, то это хорошо для звезды. Сейчас у людей сложно вызвать эмоции. Такие заявления — своеобразный контакт между звездой и поклонниками. У многих звезд был уже «последний» концерт. А потом они продолжали выступать. Концерты Бузовой — это не сколько музыка, сколько шоу. Музыка особого значения не имеете. Возможно, она действительно решила прикрыть свой музыкальный проект, а может это и игра. Сейчас в PR есть одна популярная штука — заявить что-то, а потом опровергнуть, — сказал Горжанкин.

Детали

Многие звезды российской эстрады действительно не раз грозились уйти со сцены и, при этом, продолжали свою музыкальную карьеру.

Ирина Аллегрова

В 2011 она обескуражила поклонников, объявив о своем уходе со сцены. На концерты «прощального тура», который организовала певица, все билеты были распроданы. Однако этот пиар-ход не принес артистке ожидаемых дивидендов. После того, как певица выступила на многочисленных концертах, она объявила о том, что передумала уходить с эстрады.

«Я ощущаю себя по-новому. Перезагрузка значит перерождение», — сказала Ирина.

Алла Пугачева

Примадонна отечественной эстрады объявила о том, что завершает свою гастрольную деятельность в 2009 году. Спустя несколько лет она выступила на фестивале «Жара» в Баку, отметив, что даст еще несколько концертов не только в Москве, но и в других городах России. Своим объявлением об уходе со сцены певица добилась больших гонораров и при этом осталась народной любимицей.

Николай Басков

Артист, которого называют «золотым голосом России», заявил о своем намерении уйти со сцены в октябре 2017 года. Он аргументировал это решение тем, что не видит перспектив в своей творческой деятельности. Однако, вскоре он продолжил выступать и даже выпускать скандальные клипы.

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