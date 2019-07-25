Конгресс США не обнаружил влияния «российского вмешательства» на итоги выборов
• 22:45 • 25 июля 2019
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Конгресс США не нашел никаких доказательств изменений подсчета голосов
Фото: https://www.senate.gov/
«Российское вмешательство» не повлияло на итоги американских президентских выборов 2016 года. Об этом свидетельствуют данные доклада Конгресса США.
Ведомство не нашло никаких доказательств изменений подсчета голосов и удаления реестра избирателей, передает РИА Новости.
Напомним, что бывший спецпрокурор Министерства юстиции США Роберт Мюллер почти два года расследовал «российское вмешательство» в выборы президента США. Он не нашел доказательств сговора Дональда Трампа и России. Данную информацию также отрицали в Кремле и Белом доме.
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