Пятеро мужчин явились в магазин за покупками голышом
В Интернете распространилась видеозапись, на которой запечатлены пятеро мужчин, явившихся в магазин за покупками голыми.
Как уточняет агентство «Тульская пресса», инцидент произошел в городе Щекино Тульской области. Из пятерых необычных покупателей кто-то отправился на шопинг в плавках, другие были полностью раздеты.
В социальных сетях в обсуждении к видеозаписи высказывают предположения, что мужчины могли отправиться в магазин за горячительными напитками из бани, где проводили досуг — этим можно объяснить их необычный вид. По другой версии, мужчины решились на «голый шопинг» на спор.
В тульских правоохранительных органах подчеркивают, что к ним не поступали официальные обращения в данной связи. Полицейские отмечают, что в городе Щекино есть лишь один магазин определенной торговой сети — из него жалобы не поступали.
Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением запретить мужчинам на уровне закона ходить с обнаженным торсом по улицам. По его мнению, нагота недопустима на улицах и в парках города.
Читайте также: «Затруднения в сексуальной жизни»: топ-5 российских знаменитостей, склонных обнажаться