Тематический «Полосатый экспресс» вышел на маршрут в День тигра

29 июля в московском депо «Варшавское» состоялся торжественный запуск обновленного «Полосатого экспресса». Этот поезд целиком посвящен одной из самых известных хищных кошек на планете — амурскому тигру.

Запуск состава на Серпуховско-Тимирязевскую линию назначили на особый день: 29 июля отмечается Международный день тигра. Так как это животное занесено в Красную книгу, необходимо регулярно напоминать о важности сохранения данного вида и методах, которые в долгосрочной перспективе помогут сохранить этих больших кошек для наших потомков. Поэтому Московский метрополитен вместе с Центром «Амурский тигр» и подготовил этот образовательный проект.

— Во всех своих проектах мы стремимся как можно меньше вмешиваться в окружающую среду. Этого же принципа мы придерживались, когда создавали новый «Полосатый экспресс», исходя из того, что состав метро внутри — тоже своего рода экосистема. Поэтому внутри он оформлен сдержанно, аккуратно, но в то же время с яркими акцентами и смыслом, — сказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Естественно, и украшен состав в соответствии со своим названием. По всей длине поезда нарисованы амурские тигры, а крупное изображение морды этого животного разместили на кабине таким образом, чтобы глаза хищника располагались прямо над фарами. Внутри вагонов размещено большое количество справочной информации, которая поделена на несколько блоков. Там же размещены статьи, посвященные проблеме исчезновения амурских тигров.

Напомним, что сегодня популяция этих зверей во всем мире насчитывает около 650 особей, из которых 95 процентов (580–600 животных. — «МВ») проживает на территории России.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

На языках тунгусо-маньчжурской группы тигра вместо «тасх» (тигр) часто называют «амба» (великий, большой, огромный), чтобы не накликать беду.

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