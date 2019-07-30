Российские парламентарии отреагировали на арест танкера Украиной
Арест российского танкера властями Украины 30 июля вызвал реакцию у отечественных парламентариев.
Например, депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин заявил, что действия Киева не должны остаться без ответа. По его словам, произошедшее с танкером – это грубое нарушение норм международного права. Швыткин утверждает, что Россия должна применить соответствующие нормы, и даже – вынести этот вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН.
В свою очередь, сенатор Константин Косачев призвал к серьезному разбирательству по факту ареста российского танкера.
- Здесь, скажем так, не только и не столько политика. Данную ситуацию надо оставить на профессиональное изучение юристов, - цитирует Косачева телеканал RT.
Посольство РФ в Киеве на данный момент не получало официального уведомления об аресте танкера.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил об этом 30 июля. Танкер был задержан пятью днями ранее в порту Измаил в Одесской области. По мнению властей, данное судно ранее участвовало в блокировке прохода украинских кораблей в Керченском проливе.
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