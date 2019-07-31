Политолог увидел признание Крыма российским в новом иске «Нафтогаза»
Украина фактически признала Крым российским, подавая иск в Гаагу по газовому вопросу. Такое мнение в комментарии ФАН высказал политолог Андрей Иванов.
«Нафтогаз» подал в Гаагский суд иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму, передает Newinform.
Решение о компенсациях будет принято в конце 2020 года.
Требования украинской стороны прокомментировал политолог Андрей Иванов.
— Если «Нафтогаз» подает иск на компенсацию за собственность в Крыму, то в Киеве решили фактически признать Крым российским, — отметил эксперт.
Эксперт отмечает, что Украина, продолжая подобную политику, рискует остаться без транзита газа, что приведет к серьезным экономическим потерям.
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