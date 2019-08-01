Что известно о Максиме Гарееве — убийце девушки-блогера

В одной из квартир на улице Пырьева в Москве 27 июля было найдено тело девушки с колото-резаными ранами в области груди. Как выяснилось позже, убитая — instagram-блогерша Екатерина Карагланова. Сотрудники правоохранительных органов смогли в короткие сроки найти того, кто лишил девушку жизни. Им оказался 33-летний уроженец Челябинска Максим Гареев.

В настоящее время известно, что мужчина убил девушку, не стерпев оскорблений в их последнюю встречу. Он сам признался в этом во время допроса, сказав, что Екатерина «унижала его интимное и финансовое достоинство».

По обнародованной информации, Максим Гареев имел серьезные проблемы с психикой. Об этом журналистам телеканала «360» рассказал отец задержанного. Фанит Гареев отмечает, что его сын был психически неполноценным и неуравновешенным человеком.

— Максим без конца делал пластические операции себе, он себя изуродовал полностью уже. У него проявлялось неуважение к старшим, очень агрессивное поведение, — рассказал отец убийцы.

Он добавил, что сын даже пытался напасть на него и его жену, требуя денег.

Отметим, что сам Гареев подтвердил свою склонность к переменам во внешности. В определенных кругах 33-летнего уроженца Челябинска даже называли «куклой Кеном» из-за его желания выглядеть идеально.

Сам задержанный в разговорах с представителями СМИ утверждал, что «учился в Лондоне и в последнее время получал большие деньги», а Карагланова, по его словам, была «обычной проституткой». Гареев-старший рассказал другую версию о финансовом положении сына.

Он уточняет, что Максим все время испытывал трудности с деньгами. Эти проблемы были вынуждены решать его родители. По словам отца, Гареев набрал кредитов примерно на десять миллионов рублей. Родители присылали ему необходимые для погашения задолженности средства, однако Максим их «спускал на проституток».

В увлечении девушками легкого поведения убийца также сознался. Гареев говорил, что именно в качестве «клиента» он и виделся с Караглановой, передает сайт телеканала ТВЦ.

Об аресте Максима Гареева стало известно 1 августа. В настоящее время для него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Блогерша в чемодане как символ новой эпохи

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Александра Никонова:

Но вот уже несколько суток кряду новостные ленты и разные издания вываливают на меня кучу информации об убийстве этой малоизвестной дамы. Ну как малоизвестной?.. Если Пугачеву знают почти полтораста миллионов человек в нашей стране и, наверное, еще столько же за рубежом, то указанную даму знали 80 тысяч человек — ее подписчики в «Инстаграме». А суперизвестной ее сделала смерть (далее...)

Читайте также: СМИ: Раскрыты подробности «красивой» жизни убитой блогерши