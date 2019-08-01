Столичный историк рассказал мифы о Сталине

На круглом столе сетевого вещания «Вечерней Москвы» историки, гиды и писатели обсуждали главные городские легенды. Часть из них касается советского государственного деятеля генералиссимуса Иосифа Сталина.

Многие мифы Москвы связаны со сталинскими высотками, их конфигурацией и расположением относительно метро и ВДНХ. Ведущий Руслан Орехов задался вопросом, есть ли в этом зерно истины.

Краевед Евгений Плисс заявил, что истории и мифы вокруг других жителей Москвы не сравнятся по степени «бородатости» (старые, неправдоподобные — прим. «ВМ») с историями вокруг Сталина.

— Якобы товарищ Сталин между расстрелами и стратегическими решениями поставил кружку на стол, где лежала схема московского метро, и получилась московская Кольцевая линия. То он ехал мимо МИД, не увидел шпиль и возмутился, после чего на этой сталинской высотке шпиль был установлен. Никто же не говорит, что в этом совсем нет правды. Совпадения могут быть, — добавил Плисс.

Гид-экскурсовод Ирина Вишнякова вспомнила еще один миф, связанный с Театром Красной Армии:

— На шпиле здания была звезда, углы которой якобы показывают и на Кремль, и на все вокзалы. Само здание архитектор Каро Алабян тоже решил построить. По слухам, он пришел к революционеру Клименту Ворошилову и спросил, в каком виде построить здание. Ворошилов поставил на бумагу пепельницу в виде звезды, обвел карандашом и сказал, чтобы здание было такой формы, — сообщила Вишнякова.

Плисс рассказал также, что Сталина обвиняют в приказах, следуя которым уничтожались самые старые московские церкви.

Читайте также: Москвовед рассказала, какая скульптура на «Площади Революции» приносит несчастье