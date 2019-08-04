Любовь Успенская назвала уход Вилли Токарева тяжелой потерей

Российская певица Любовь Успенская призналась, что смерть Вилли Токарева стала для нее страшной неожиданностью.

Успенская рассказала, что Токарев был невероятно крепким и здоровым, обладал особой энергетикой. Любовь вспоминает, как в последнюю встречу даже поинтересовалась секретом шансонье.

— Я спросила: «Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет — вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте?» А он мне говорит: «Я утром на завтрак выпиваю 50 граммов водочки, в обед и на ужин, и никогда больше. Вот это меня держит! — признается Успенская.

Певица отметила, что уход из жизни Вилли Токарева является для нее тяжелой потерей, пишет РИА Новости.

Ранее смерть Вилли Токарева прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

Вилли Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года. Он стал известен как автор-исполнитель песен в жанре русского шансона. Сын Токарева не смог назвать причину смерти отца, но подтвердил, что шансонье ушел из жизни 4 августа в возрасте 84 лет.

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Папа русского шансона

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова

Умер Вилли Токарев. Поэт, композитор, шансонье, которого в последние годы уже забыли. А он тихо жил в Москве и даже время от времени в свои 80 с лишним выступал. Потому что поклонники его помнили и очень уважали. Ведь он был не просто «ресторанный певец». Он стал настоящим папой русского шансона (далее…)

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