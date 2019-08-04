Завершилась Всероссийская конференция по безопасности на водном транспорте
Вторая отраслевая конференция «Транспортная безопасность водного транспорта» состоялась на площадке профильного учебного заведения, Московской государственной академии водного транспорта. Главной темой мероприятия стала новая редакция федерального закона, которую готовили и правили четыре года. В конце июля документ направили на подпись президенту России, до 1 марта 2020 года все положения нормативного акта должны вступить в силу.
Для участия в мероприятии съехались более пятисот представителей организаций, занимающихся обеспечением водной безопасности.
— Основные докладчики конференции рассказали обо всем, что сейчас происходит в отрасли, — рассказал «ВМ» Сергей Детинин, ответственный секретарь оргкомитета конференции. — А представители надзорных органов объяснили, какие вопросы сейчас стоят в сфере регулирования безопасности водного транспорта.
Весь день сотрудники организаций разных форм собственности и представители органов власти посвятили обсуждению работы в области новых формулировок. Так, заместитель главы Минтранса Николай Захряпин сообщил, что новый закон потребует подготовить «более пятидесяти нормативно-правовых актов различного уровня». Участники конференции подробно проанализировали изменения, обсудили проблемные ситуации и наработанный опыт по противодействию пиратству, терроризму, охране людей, грузов, портового имущества. По словам советника главы Ространснадзора Владимира Чертка, Россия является одним из мировых лидеров в обеспечении транспортной безопасности.
Сергей Детинин также добавил, что по итогам обсуждения будет составлена отраслевая резолюция. Документ, формулировки которого учтут позиции всех сторон, обещают подготовить к сентябрю. После этого его направят федеральным органам — Минтрансу, Госдуме, Росморречфлоту, прокуратуре, СКР и МВД.
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