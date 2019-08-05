Трамп приказал ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал Министерству юстиции выработать законодательство, исходя из которого массовые убийства будут караться смертной казнью. Также высшая мера наказания станет применяться к тем, кто совершил тяжкие преступления на почве нетерпимости.
Трамп сообщил об этом 5 августа во время выступления в Белом доме.
— Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые им необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма, — цитирует ТАСС президента США.
Дональд Трамп сделал вышеуказанное заявление в связи с массовыми расстрелами людей на территории Америки.
Напомним, сначала выстрелы раздались в Эль-Пасо на западе Техаса. Там в результате стрельбы погибли 19 человек. Не менее 40 были ранены.
Другой неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в парке города Чикаго. Пострадали семь человек. Вскоре такое же количество граждан США оказались жертвами стрельбы в американском городе Дейтон, расположенном на территории штата Огайо.
По словам Трампа, подобные преступления нельзя оправдать.
Добавим, что президент России Владимир Путин отправил американскому коллеге телеграмму с соболезнованиями по поводу трагедий в США.
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