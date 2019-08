Дональд Трамп назвал причину «накопления гнева» в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что в стране происходит накопление «гнева и ярости». Глава государства назвал фейковые новости фактором, способствующим указанному процессу.

Как сказал президент Америки, именно на СМИ лежит большая ответственность за безопасность и жизнь в стране.

The Media has a big responsibility to life and safety in our Country. Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years. News coverage has got to start being fair, balanced and unbiased, or these terrible problems will only get worse!