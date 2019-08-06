Директор Банщиковой опроверг информацию о разводе с Шахановым
Директор российской актрисы Анны Банщиковой Ян Трунцев опроверг ранее появившуюся в СМИ новость о разводе с адвокатом Всеволодом Шахановым.
Причиной расставания были названы долги, которые, по информации журналистов, появились у мужа актрисы. Для их погашения он якобы позаимствовал деньги жены, что и спровоцировало раздор.
Тем не менее Трунцев заявил, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью. Он объяснил, что у знаменитости с супругом хорошие отношения, к тому же недавно он с детьми навещал жену в Геленджике, где она снимается в новом фильме.
— Слухи распускают злые языки и завистники. Банщикова уже много раз в интервью об этом говорила и повторять снова не собирается, — заявил Трунцев.
Банщикова и Шаханов поженились весной 2007 года. В браке у них родились трое детей: Михаил, Александр и Мария.
Читайте также: Дакота рассказала, как складываются ее отношения с Соколовским после развода