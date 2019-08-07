Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против профессиональных футболистов
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 10 августа сыграют за команду колонии №4 «Золотой лев» в матче против профессионального коллектива «Салют» из Белгорода.
Игра пройдет на спортивной площадке исправительного учреждения. Об этом сообщается на официальной странице футбольного клуба «Салют» в Instagram.
Напомним, что Мамаев, Кокорин и младший брат последнего Кирилл отбывают наказание в колонии №4 в Белгородской области. Они, вместе с их другом Александром Протасовицким, в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы.
Пресненский суд столицы признал подсудимых виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы.
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