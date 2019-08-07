Заявление Скотленд-Ярда честное, но оно будет использовано против России

Британцы и американцы будут раскручивать тему Скрипалей, выжимать ее досуха, пока она полностью себя не исчерпает.

Нас ждет еще много актов этого представления. В первых актах российскую сторону, конечно, обыграли. Напомню, что первый этап начался 4 марта прошлого года и продолжался почти месяц. Второй этап — 5 сентября, когда в промежуточном отчете появились некие Петров и Боширов.

Далее очередные сюжеты будут повторяться — до тех пор, пока американским кураторам (по почерку это американская операция) мы не ответим мощной встречной контроперацией, которая сбила бы очередной сценарий. Спектакль как задумали, так и разыграли. Как только это не будет удаваться, появятся попытки всю эту историю по-тихому свернуть. Сам сюжет с отравлением был построен грамотно.

Что касается громкого заявления, то нужно помнить, что такое Скотленд-Ярд. Это — криминальная полиция. Она участвовала во всей этой операции, была инструментом. Организатором выступила разведка Ми-6. Полиция выполняла свою работу, которая не противоречила замыслам английских спецслужб. При этом через отчет полиции был сделан один из главных вбросов — материал, сфабрикованный и подготовленный Ми-6, которая так любит действовать под прикрытием.

Дело Скрипалей шито белыми нитками Фото: Скриншот с видео BBC

Нынешнее заявление — итог работы сыщиков и криминалистов. Имея дело с показаниями очевидцев, с вещественными доказательствами, изъятыми на месте преступления, те констатировали, что отпечатков Путина они не нашли, равно как и иных свидетельств причастности российского президента.

Однако это заявление произвело резонанс в СМИ, вновь подогрело скандал. Здесь мы имеем дело с очередным приемом информационной войны. Есть два объекта — дело Скрипалей и фамилия Путин. Они связываются в одно предложение через связку «не имел отношения». Что будут думать обыватели по этому поводу? В одном и том же сюжете звучат фамилии Путин и Скрипаль. Каким-то образом они будут считать, что все-таки Путин замешан, а о непричастности забудут. Так устроено человеческое подсознание.

Так что, с одной стороны, заявление честное, но в информационной кампании оно будет использовано иначе.

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