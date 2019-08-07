Посольство РФ: Британские власти манипулируют мнением общественности с помощью нелепых вбросов про Солсбери
Власти Великобритании манипулируют мнением международной общественности при помощи вбросов и дезинформации в СМИ, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Представители дипмиссии прокомментировали материал газеты Guardian, из которого следовало, что британской полиции не удалось предоставить материалы, связывающие российские власти с «делом Скрипалей».
— К сожалению, мы вновь становимся свидетелями того, как британские власти манипулируют мнением собственной и международной общественности с помощью нелепых вбросов. В целях хоть как-то поддержать тему Солсбери «на плаву» англичане, активно задействуя инструментарий СМИ, занимаются откровенной дезинформацией, распространяя «фейковые» новости, — говорится в заявлении посольства.
Кроме того, представители посольства в Лондоне отметили, что введение второго пакета санкций США в отношении России «красноречиво говорит о том, кто заказывает музыку в этой полномасштабной антироссийской кампании».
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании в 2018 году. Ранее Лондон заявлял, что попытка убийства совершена с помощью нервно-паралитического вещества под названием «новичок».
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