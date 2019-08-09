Мария Захарова поблагодарила Украину за разрешение на пролет российскому лайнеру
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась с благодарностью к Украине за первое с 2015 года разрешение пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
— Отличная новость! Спасибо, — написала Захарова в публикации на своей странице Facebook.
Известно, что в среду, 7 августа, лайнер авиакомпании «Глобус» запросил разрешение на пролет над территорией Украины в связи с мощным грозовым фронтом. Сообщается, что пилот летел из Бари в Москву.
Украинская сторона разрешила ему пролет над страной из-за большой вероятности возникновения аварийной ситуации.
Полет российского лайнера над Украиной продлился 26 минут.
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