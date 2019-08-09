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Внешняя политика

Мария Захарова поблагодарила Украину за разрешение на пролет российскому лайнеру

Полина Гребенникова
• 12:49 • 9 августа 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Фото: Instagram (@mid.rus)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась с благодарностью к Украине за первое с 2015 года разрешение пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

— Отличная новость! Спасибо, — написала Захарова в публикации на своей странице Facebook.

Известно, что в среду, 7 августа, лайнер авиакомпании «Глобус» запросил разрешение на пролет над территорией Украины в связи с мощным грозовым фронтом. Сообщается, что пилот летел из Бари в Москву.

Украинская сторона разрешила ему пролет над страной из-за большой вероятности возникновения аварийной ситуации.

 

Полет российского лайнера над Украиной продлился 26 минут.

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