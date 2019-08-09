Ассистент Фадеева рассказала о подробностях конфликта MALFA с Наргиз

Ассистент музыкального продюсера Максима Фадеева Ксения Сочнева рассказала о подробностях конфликта сотрудников лейбла MALFA с певицей Наргиз Закировой.

Ранее Наргиз на своей странице в соцсети рассказала, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее поставили в известность о расторжении контракта. После этого появилась информация об отмене концертов певицы.

— Она не выходит с лейблом на связь. У нас есть официальная позиция — мы ждем от Наргиз информации, поедет ли она на оставшиеся концерты, мы до сих пор ждем ответа. В ближайшее время расскажем, с чего все началось, — рассказала Сочнева.

Она объяснила, что конфликт назревал давно. Также ассистент Фадеева рассказала, что Наргиз иногда могла выпить на своих концертах.

— У Фадеева были проблемы с организаторами, это все вылилось в конфликт, мы не собирались конфликтовать, хотели, чтобы Наргиз отпела концерты, но она отказалась почему-то это делать, придется отменять концерты, часть уже отменили, — пояснила Сочнева.

Она уточнила, что певица перестала контактировать с лейблом MALFA 16 июля, сообщает РЕН ТВ.

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