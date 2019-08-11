Избитого сторонниками Атамбаева милиционера доставят на лечение в Москву
Начальника Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самата Курманкулова, пострадавшего в результате столкновений со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, доставят в Москву на лечение. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Решение было принято по итогам консилиума, проведенного приехавшими в Бишкек специалистами Центра нейрохирургии имени Бурденко. Пациенту была проведена трепанация черепа, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Тем не менее требуется интенсивная терапия, передает «Интерфакс».
Операция по задержанию Алмазбека Атамбаева началась в среду, 7 августа. Поводом стал его отказ прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, бывший глава Киргизии обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Президента России Владимира Путина проинформировали о ситуации в Киргизии.
«ВМ» продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
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