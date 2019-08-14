Факультатив по киберспорту предложили ввести в российских школах

В Институте развития интернета (ИРИ) предложили внедрить в систему школьного образования факультативные классы по киберспорту. Соответствующее обращение было направлено министру просвещения Ольге Васильевой.

Суть идеи заключается в запуске пилотного эксперимента с проведением подобных факультативов для двух групп — подростковой и юношеской. При этом реализация проекта может проходить на федеральном уровне, если инициатива станет частью проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».

Занятия по обучению школьников киберспортивной дисциплине предлагают провести в каждом регионе России с 2020 по 2025 год. Перед этим все необходимые методические основы факультатива необходимо согласовать как с органами образования, учебными учреждениями, учителями и родителями, так и с Федерацией киберспорта России.

Ожидается, что на занятиях ученики будут играть в разные компьютерные игры. Как уточняется в тексте обращения, для конкретных возрастных групп они будут выбираться в частном порядке совместно со школьными психологами и педагогами. Помимо прочего, между школами и регионами в перспективе могут проводиться тематические турниры и даже всероссийские чемпионаты, пишет RT.

В документе, направленном Васильевой, выразили надежду, что данную инициативу хорошо примут образовательные учреждения, учитывающие интересы молодых людей.

— Мы полагаем не только разумным, но и педагогически оправданным встречное и транспарентное обращение школы к интернет-приоритетам нашей молодежи, — отметили авторы идеи.

Сфера киберспорта развивается в России и особенно в столичном регионе достаточно динамично. Так, ранее сообщалось о том, что 250 молодых людей прошли обучающий курс в летней компьютерной школе «Киберлето». Ребята не только учились профессионально играть, но и попробовали комментировать матчи и даже создать собственную игру.

Кстати, уже в сентябре 2019 года в стране откроется первая Кибершкола.

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